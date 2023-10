Amanda Lear lascia lo studio: "Vado, ho una vita sessuale", Toffanin di sasso

08 ottobre 2023 a

Un'uscita che ha lasciato Silvia Toffanin di sasso quella di Amanda Lear. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 8 ottobre su Canale 5, la cantante non ha evitato di far parlare di sé. In particolare, a far discutere è stato il suo modo di congedarsi dalla conduttrice. "Che dire Amanda", ha detto la Toffanin apprestandosi a salutare l’ospite. Immediata la replica di lei: "Che devo andare perché ho una vita sessuale". Di fronte a una risposta del genere la conduttrice si è lasciata andare a una risata, salvo poi aggiungere: "Ah benissimo, allora buon divertimento".

Solo poco prima, la Lear aveva raccontato delle sue relazioni. E ammesso di preferire avere i suoi spazi: "Non capisco tutte queste ragazze che si lamentano di essere sole. Io ho sempre amato esserlo: da sola ti vesti come vuoi, mangi quello che vuoi... Per me è molto importante che ognuno viva a casa propria. Ci vediamo quando vogliamo, usciamo, ci divertiamo, ma alla sera tu torni a casa tua e io torno a casa mia".

A non andare proprio giù la routine: "Vedere un uomo che si lava i denti al mattino per me è insopportabile". E, ancora: "Con il mio ultimo fidanzato mi alzavo prima di lui, mi davo una sistemata, mi mettevo un po' di trucco e tornavo a dormire. E lui: 'come sei bella la mattina!'".