Verissimo, il dramma di Romina Carrisi: "Costretta ad aboritre"

Momenti emozionanti a Verissimo. Ospite nella puntata di sabato 7 ottobre su Canale 5 Romina Carrisi. La figlia di Al Bano ha confessato a Silvia Toffanin di essere in dolce attesa. "Sono incinta di cinque mesi e mezzo – ha raccontato la 36enne -. Mi sono reclusa in masseria quest’estate perché non volevo renderlo pubblico troppo presto, il termine della gravidanza lo ho il 14 gennaio".

La scoperta è arrivata mentre si trovava in Croazia dalla sorella Cristel: "Mi sentivo sempre stanca, avevo sempre sonno. Vado in Croazia, ho un ritardo, mia sorella mi porta subito a fare il test: risultato positivo. Ho chiamato subito Stefano che era in Bangladesh a lavorare ed è scoppiato di gioia. Con Stefano stiamo insieme da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a convivere dopo soli 5 mesi".

Inutile dire che a gioire sono stati anche i genitori: il cantante di Cellino San Marco e Romina Power. Addirittura - ha aggiunto - "mamma usa il pendolo per capire il sesso del bimbo, mi ha detto che prima avrò una bimba e poi un maschietto. Comunque è super entusiasta. Papà quando glielo ho detto ha fatto un’esclamazione in pugliese che non si può ripetere. Gli ho detto: 'Non sei contento?'. Risposta sua: 'Tu devi essere contenta'. Però sì, è entusiasta".

Per Romina non è però la prima gravidanza: "Mi è capitato di abortire perché non volevo essere madre single. Mi sono trovata costretta a dover abortire perché da questo punto di vista sono all’antica e penso che un bimbo debba avere un padre e una madre. Una donna deve poter fare ciò che vuole con il suo corpo. Se hai un bimbo credo che devi avere gli strumenti giusti per crescerlo, io non li avevo all’epoca", ha ammesso stupendo e commuovendo la conduttrice.