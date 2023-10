Mariluna, il colpo di genio mai visto: viene giù Reazione a catena

11 ottobre 2023 a

Non avranno portato a casa un montepremi da Mille e una notte, ma Le Amiche in onda, confermandosi campionesse di Reazione a catena, hanno scritto una piccola pagina di storia dell'amatissimo (e seguitissimo) quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Pur tra molte polemiche e altrettante, velenose "teorie del complotto" (secondo qualche telespettatore, che commenta la trasmissione in diretta sui social, gli autori le favorirebbero per un qualche misterioso motivo), le tre campionesse sono ormai le legittime e più che degne eredi dei "colleghi" Dai e dai, straordinari protagonisti in agosto spesso però penalizzati dalla difficoltà delle catene.

Nelle ultime settimane però le cose sembrano essere cambiate, tanto che un utente di X ironizza sostenendo che gli autori di Reazione a catena sono stati "licenziati per le associazioni di parole al limite del paradossale". Si scherza, ovviamente.



Come riporta l'informatissimo profilo X "Statistiche Reazione a Catena", nella serata di martedì, quando Mariluna, Donatella e Valeria si sono confermate campionesse per la dodicesima puntata di fila, "all’ultima catena per la prima volta non comprano il terzo elemento". Il merito della "giusta intuizione di Mariluna che vale 1.297 euro, la loro sesta vincita". Nulla di trascendentale, per carità, ma a maggior ragione risulta assai ingenerosa la valanga di commenti perfidi e cattivissimi sulle tre ragazze.

Anche perché martedì sera hanno dovuto fare i conti con l'ottima opposizione degli sfidanti, i giovani Nini di Nonno: . Diciassette risposte giuste per loro, contro le 21 delle campionesse incarica: "E' quella con il punteggio più alto all’intesa vincente contro le Amiche in onda - sottolinea sempre il profilo statistico -. Ccomplessivamente, è stata l’intesa migliore quest’anno a Reazione a catena, con 38 punti totalizzati fra campionesse e sfidanti".