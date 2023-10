Selvaggia Lucarelli, veleno gratuito: "Possiamo dirlo?", bordata sull'abito di Milly Carlucci

22 ottobre 2023 a

Altro giro, altra edizione di Ballando con le Stelle, tornato in onda su Rai 1 sotto la sapiente conduzione di Milly Carlucci nella prima serata di sabato 21 ottobre. E tra i giudici ecco la confermatissima Selvaggia Lucarelli, di nuovo in studio nonostante le voci su un possibile addio che seguirono il termine dell'ultima per lei tribolata edizione di Ballando.

E come sempre, come ogni anno, come ogni puntata e come in ogni suo articolo, ecco che Selvaggia Lucarelli dispensa livore, veleno, cattiverie. Un esempio? La battuta sull'abito della padrona di casa, sul vestito che indossava proprio la Carlucci, che era di colore blu.

Battutaccia a Ballando: lo sfregio di Selvaggia Lucarelli a Barbara D'Urso

"Possiamo dire che non è un blu Estoril?", ha affermato Selvaggia, con chiaro riferimento a un passaggio del fuorionda proposto da Striscia la Notizia su Andrea Giambruno. "No, quello è un blu royal", ha poi puntualizzato Mariotto. Quindi la Carlucci: "Sì, è il blu royal, quello della regina Elisabetta" "E possiamo anche dire che non è blu Cina?", ha rincarato la dose Selvaggia Lucarelli.