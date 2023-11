Maria De Filippi telefona in diretta a Conti. La voce, "tutto finto"

11 novembre 2023 a

E' noto come tra Carlo Conti e Maria De Filippi la stima professionale sia tale da essere diventata vera e propria amicizia personale nel corso degli anni. E questo nonostante i palinsesti li abbiano spesso messi l'uno contro l'altra. La sfida tra Rai e Mediaset, però, resta sempre nell'ambito della cavalleria. E in occasione dello speciale Tale e quale Show - Il torneo dei campioni andato in onda venerdì sera, ecco un'altra prova.

La regina di Cologno Monzese, che quest'anno sta sbaragliando tutti i record personali di ascolto con la nuova stagione di Amici, ha deciso di intervenire in diretta su Rai 1 telefonando all'amico conduttore toscano, tra lo stupore generale dello studio.

A scatenare il delirio è il giudice Cristiano Malgioglio, che cellulare in mano si è rivolto a Conti: "Questa è Maria". Carlo trasecola: "Questo è uno scherzo". Ma dall'altra parte della cornetta c'è veramente la De Filippi: "Ti giuro che sono io, ieri sono stata a Cena con Cristiano e Antonella Clerici". "Ma è Maria davvero", sorride Conti. "Vi sto guardando, vi vedo tutti i venerdì", ammette la conduttrice di Uomini e donne. "Valiamo? Valiamo?", chiede Carlo, facendo il verso a Tu si que vales, altro programma cult della collega. "Sì valete. Salutami tutti". "Un bacio Maria, grazie, che sorpresa", chiude il collegamento Conti.

Tuttavia, sui social e sul web, in molti sospettano che non si sia trattato di un colpo a sorpresa, ma di una gag studiata in ogni minimo dettaglio. La prova, suggerisce il sito specializzato Gossipetv, è la perfezione tecnica del collegamento telefonico, "anche senza microfono. Il che significa appunto che i tecnici già sapevano che ci sarebbe stata una telefonata dal numero di Queen Mary". La controprova sarebbe la telefonata, questa sì improvvisata, di Teo Mammucari nel corso di Domenica In, qualche giorno fa, con Mara Venier in difficoltà nel gestire il collegamento mettendo il telefono in vivavoce vicino al suo microfono. A Tale e quale Show, invece, "come per magia la voce di Maria era già collegata con lo studio".