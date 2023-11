Morgan perde la testa: "Solo per umiliarmi. Annalisa, che schifo"

18 novembre 2023 a

Morgan rincara la dose. Non sono bastate le liti con i colleghi di X-Factor, il giudice - a puntata di giovedì 16 novembre conclusa - si è lasciato andare a un'accusa social. Nel mirino proprio la trasmissione. "La parola giusta credo sia ‘umiliazione’. C’è molta gente che gode nell’umiliarmi". La riprova a suo dire sarebbe nella "messinscena degli Astromare, era umiliante nei loro confronti. Così come la messinscena dei Sickteens. In relazione ai colossal a cui sono stato costretto ad assistere sentendo me e i miei ragazzi umiliati".

Da qui la stoccata contro la collega: "Senza contare l’umiliazione dell’ospitata di Annalisa. Senza l’umiliazione di non aver potuto scegliere i brani per la giostra. E rigorosamente non poter attingere dalle assegnazioni quando invece tutti gli altri hanno avuto questa libertà. Che schifo". Tutto risale a qualche giorno prima, quando l'artista aveva criticato la hit di Annalisa, Bellissima.

Morgan umilia Annalisa a X-Factor, bastano cinque parole: esplode il caso

Ecco allora che la decisione di X-Factor di invitare la cantante come superospite è stata letta da Morgan come un affronto. A maggior ragione dopo che Annalisa sul palco ha cantato proprio il brano in questione. Finita qui? Niente affatto, perché la stessa Francesca Michielin aveva detto la sua, invitando Ambra Angiolini a cantare insieme il brano di Annalisa in uno dei suoi concerti. Da qui lo sfogo di Morgan, che però non è piaciuto ai telespettatori. Tante le critiche piovute contro il cantautore non nuovo a bufere di questo tipo.