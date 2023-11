Fedez a Striscia: "Morgan cacciato per dei video fuori dalla diretta"

22 novembre 2023 a

a

a

X Factor contro Morgan, Morgan contro tutti e soprattutto Morgan contro Fedez: nuovo, gustoso capitolo della saga televisiva degli ultimi giorni (con Bugo, ormai arci-nemico del cantautore monzese dai tempi di Sanremo, che segue tutto sui social facendosi una sonora risata e sgranocchiandosi i popocorn)

Questa sera a Striscia la notizia su Canale 5 l'inviato Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro proprio a Fedez, accusato di fatto dal fondatore dei Bluvertigo di aver guidato le manovre per farlo fuori dal talent musicale di Sky.

Morgan cacciato da X Factor: "Comportamenti inappropriati", la sua reazione

Morgan, mette subito in chiaro Fedez "non è stato mandato via per il 'vaffa' ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani (il riferimento è agli imbarazzanti fuori programma accaduti durante l'ultima puntata dello show, compreso appunto il "vaffa" fuorionda alla Angiolini, ndr) -. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere".

"Violento davanti a mia figlia. Bestemmiava e...": Morgan: accuse-choc a Fedez

In questo caso, quanto par di capire, il marito di Chiara Ferragni non farebbe accenno al battibecco con Ambra, ma ad altro. "Immagini che, a questo punto, Striscia chiede a Sky di diffondere per fare chiarezza sull'episodio", si legge sul sito del tg satirico di Canale 5 diretto da Antonio Ricci.

"Morgan ha detto cose gravi e io l'ho avvisato: se non smentisce, l'unico luogo che ho per far emergere la verità è un'aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto", puntualizza ancora il rapper milanese riguardo alle accuse più personali e pesanti del collega. "Non l'ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario". Tema "cricca", quel gruppetto di persone che deciderebbe le sorti del programma (vincitore compreso): "Ad aprile, quando Sky mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona. Ma alla fine l'hanno preso. La situazione è stata gestita malissimo fin dall'inizio, vedi l'infelice uscita omofoba 'messa a tacere' con una donazione. Sky ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il 'Licio Gelli' Fedez e la sua P2". Il problema, insomma, sarebbe molto più grande.