Reazione a catena, "ora sappiamo chi deve vincere"

29 dicembre 2023 a

a

a

"Ma quindi le Amiche in Onda contro i Dai e Dai e le Tre e lode contro i Gessetti? Tanto per non far capire chi deve vincere questo torneo". Si scaldano gli animi su X, l'ex Twitter, tra i telespettatori che ogni sera seguono e commentano le puntate di Reazione a catena.

Il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni è vicino al passo d'addio. Dopo aver dominato la fascia di ascolti da giugno a oggi, il programma sta per chiudere i battenti e cedere il testimone, da gennaio, al grande ritorno de L'Eredità, sempre con Liorni al timone (e c'è chi ironizza: "Quando a Reazione a catena capiranno che c'è una telecamera che riprende di m***da inizierà l'Eredità"). Gran finale, dunque, con il Torneo dei campioni che riunisce in sfide dirette i protagonisti di questa edizione, classificati per numero di puntate e per montepremi vinto.

I gessetti, "parla per te": sconcerto a Reazione a Catena, ecco come vincono

Nel weekend di Capodanno si disputeranno le semifinale con i migliori quattro trii: le Amiche in Onda e le Tre e Lode, tutte al femminile, e i maschietti Dai e Dai e Gessetti. E intanto, sulle professoresse Tre e lode che hanno eliminato i Tre puntini si sprecano critiche e illazioni. Le signore arrivano all'Ultima catena con il montepremi intatto, 135mila euro, dimezzato solo all'ultima parola con "foro" che non basta a individuare "competente", nemmeno con la seconda "tecnico".

"Come un grappolo di emorroidi". Tre e lode, follia a Reazione a catena

"Ma ste tre sono raccomandate!? Questa catena è facilissima!!!", contesta un utente su X. "Ma come si fa ad essere così sfacciati? Mancavano solo le parole già scritte, solo da leggere", replica un altro telespettatore. "Eccoci con l'ennesima furto di queste tre che hanno ogni volta parole facili rispetto agli avversari che meritavano molto di più di passare il turno. Ovviamente a loro nessuna ammonizione", "Arrivate con tutti i 135.000 euro perché vi abbiamo proposto la catena della Chicco, come sempre". Buona semifinale a tutti.