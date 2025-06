Affari Tuoi, Stefano De Martino perde le staffe col pubblico: "Allora ragazzi..."

Ieri, mercoledì 4 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il concorrente della serata è stato il pacchista in rappresentanza della Regione Marche. Il suo nome è Simone, ed è a capo di un'azienda agricola che alleva tacchinelle: "Ne ho 3600". Il ragazzo ha deciso di partecipare insieme alla compagna Valeria, in dolce attesa del loro primo figlio: "Aspettiamo un maschietto, si chiamerà Edoardo".

E, dopo una partita super avvincente, la coppia è tornata a casa con la bellezza di 15mila euro. "Comunque vada, è un'esperienza. Ringrazio tutti, si creano rapporti che non avrei immaginato. A me piace giocare. Non sono pochi, non è facile prenderli tutti insieme. Però, per un tiro me la gioco", avevano detto poco prima della vincita.