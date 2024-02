Uomini e Donne, De Filippi fa crollare in lacrime Barbara De Santi: "Sei sola da tanto tempo"

22 febbraio 2024 a

Sul caso di Barbara De Santi, oggi - giovedì 22 febbraio - è tornata con durezza Maria De Filippi, padrona di casa a Uomini e Donne, il celebre dating-show in onda su Canale 5. Al centro dell'attenzione la sua crisi per Ernesto, che ancora non vuole concederle l'esclusiva in termini di frequentazioni.

E così ecco che la De Filippi, seduta sul suo gradino e tranchant come sempre, ha commentato la vicenda: "Sono convinta che determinate situazioni che stai esasperando e sentendo tanto siano dovute a un tuo stato d’animo che appartiene al fatto che stai da sola da tanto tempo e che tutto a un tratto ti piace una persona". Dritta al punto, insomma. Tanto che Barbara è crollata in lacrime per l'analisi, inappuntabile, della conduttrice.

E ancora, De Filippi ha aggiunto: "Non c’è niente che tu possa fare per tenerti una persona". Dunque ha rimarcato che questo vale per ogni persona, per lei, per Gianni Sperti, per Tina Cipollari, per Ida Platano e per tutti quanti animano Uomini e Donne. Già, perché le relazioni finiscono, ha sottolineato. E non si può impedire.