L'Eredità, vip in studio? Insulti dopo le parole di Liorni

23 maggio 2024 a

a

a

Ciclicamente Marco Liorni finisce nel mirino dei telespettatori più nostalgici de L'Eredità, storico quiz del preserale di Rai 1 che ha ereditato, è il caso di dire, da gennaio. Il paragone, inevitabile e ingombrante, è quello con Flavio Insinna che ha segnato forse il momento più alto in termini di affetto del pubblico e ascolti del programma.

La puntata andata in onda mercoledì sera, segnata dalla sfortunata prova del campione Sergio alla Ghigliottina, ha visto Liorni spiazzare tutti con un annuncio a sorpresa: ci sarà un ospite vip in studio. E via su X, l'ex Twitter, alla raffica di supposizioni, ipotesi e soprattutto sfottò. Anche feroci.

"Spero arrivi Insinna, cosi ti insegna l'ultimo gioco", scrive un utente senza troppi giri di parole. Altri telespettatori da casa sognano Fiorello. Basterà attendere ancora qualche ora, a ogni modo.

L'Eredità, la "truffa" della vocale: "Basta, non si può andare avanti". Sergio ko, esplode il caos

Liorni non sfugge nemmeno alla critiche relative alla Ghigliottina, con gli autori ancora una volta sotto accusa. "Se je dici direttamente la parola, eviti 'ste continue figure dem***da", gli suggerisce qualcuno riguardo agli indizi con cui, a fine puntata, cerca di indirizzare i concorrenti alla risposta corretta. "Neanche Liorni era pienamente convinto degli abbinamenti...", sottolinea un altro appassionato.

"Che minc***ne, ste figure demm***da". L'Eredità, travolto dagli insulti gratuiti

Giudizio comune a molti, su X, visto che la soluzione "Gamba", a unire i cinque indizi ("Essere", "Sotto", "Borsello", "Sola" e "Viola") non è risultata molto intuitiva, per usare un eufemismo. "Non ci sono più le ghigliottine di una volta", sentenzia un commentatore. Severo, ma forse giusto.