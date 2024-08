La notte dei serpenti, l'Abruzzo nel cuore degli italiani

Klaus Davi 26 agosto 2024 a

Vi proponiamo la rubrica di Klaus Davi, Tele...Raccomando



CHI SALE (“La notte dei serpenti”) Non è stato un evento direttamente collegato ai fatti del terremoto come il famoso concerto Amiche per l’Abruzzo promosso ormai 15 anni fa da Laura Pausini. Malo stesso governatore Marco Marsilio ammette che attraverso La notte dei serpenti, la kermesse musicale e artistica avvenuta a Pescara a fine luglio, si è voluto dare un messaggio di rinascita della regione. Rai 2 ha così offerto a un bacino molto vasto un racconto di riscatto di una terra meravigliosa. Intento pienamente riuscito, anche sul piano dei freddi dati di marketing. Perché ieri sera in prime time Rai 2 ha raggiunto l’8.8% medio di share, sfondando il tetto del 14% di share nella seconda parte della trasmissione dell’evento.

In scaletta big come Al Bano, Noemi, Colapesce e Dimartino e tanti altri. Uno spettacolo che ha portato contemporaneamente sul palco mostri sacri e giovani talenti della canzone e che ha saputo tenere unita simbolicamente anche l’Italia. Scontati i picchi del 20% in Abruzzo, meno quelli raggiunti in Puglia (17%), Lazio (16%) Sicilia (14%). Partecipe anche il nord con buone medie in Friuli-Venezia Giulia e Piemonte, sopra l’8%. I rimandi esoterici dell’antichissimo rito pagano dei “serpari” - cui l’enigmatico claim del programma si è ispirato - hanno avuto un effetto positivo.