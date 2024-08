Miseria e nobiltà, Totò intramontabile anche negli ascolti

Klaus Davi 27 agosto 2024 a

Vi proponiamo la rubrica di Klaus Davi, Tele...Raccomando

CHI SALE (Miseria e nobiltà - Rai 3) Secondo alcune stime, sommando le messe in onda tra Rai e altre reti , il celebre Miseria e nobiltà è uno dei film in assoluto più visti della storia d’Italia. A 70 anni dalla sua uscita, l’indimenticabile commedia diretta da Mario Mattioli e dominata dal genio di Totò, al cui successo contribuì anche la presenza di una giovanissima Sophia Loren, nel day time di sabato su Rai 3 ha raggiunto quasi il 4% di share. Secondo una stima di OmnicomMediaGroup la pellicola ha collezionato nei decenni oltre 250 repliche in tv, cifra monstre che le ha consentito di essere tra i film più guardati di sempre . Solo negli ultimi 10 anni gli share delle proiezioni sugli schermi Rai hanno oscillato fra il 4 e il 7% di share generalmente nel day time . Vero è che lo zoccolo duro del pubblico è costituito da over 55 ma accumulando i contatti negli anni si arriva al numero complessivo di 30 milioni di persone. Un formidabile consenso intergenerazionale dovuto sicuramente a Totò, valorizzato da una trama che mette in scena un’italianità candidamente truffaldina, dove le apparenti differenze sociali vengono azzerate dalle umane debolezze cui privilegiati non si sottraggono di certo.