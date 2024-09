Chi può batterci, "la notte in cui fu concepito": Spollon e Del Bufalo, la coppia scoppia in diretta

22 settembre 2024 a

Debutta in prima serata su Rai 1 con un nuovo show, Marco Liorni, e sui social è subito delirio per Chi può batterci.

L'ex conduttore di Reazione a catena è impegnato nel doppio ruolo di "padrone di casa" e concorrente, come capitano della squadra dei vip composta da Romina Power, Max Giusti, Ivan Zazzaroni, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon. E proprio le scaramucce tra gli ultimi due attori molto amati in tv e sul web, attirano i commenti scatenati dei telespettatori da casa.

I concorrenti famosi e della porta accanto si sfideranno su domande di cultura generale, abilità e intelligenza che in certi casi riguardano anche la vita stessa dei vip, non senza un certo simpatico imbarazzo. Al termine delle manche, il concorrente del pubblico più preparato potrà sfidare tutti i componenti del team dei famosi, con il classico jackpot in palio.

."La coppia che scoppia!", si esalta una fan nel momento in cui Spollon e la Del Bufalo si trovano a dover rispondere a una domanda riguardante Liorni, "Quale brano avrebbero potuto ascoltare i suoi genitori la notte in cui fu concepito?". Bisogna conoscere a fondo la biografi del conduttore e pure un po' di storia della musica, visto che le alternative sono tutte più o meno coeve: Il mondo di Jimmy Fontana (1965), Chi non lavora non fa l'amore, di Adriano Celentano (1971), In ginocchio da te di Gianni Morandi (1964) e La bambola di Patty Pravo (1970). E le faccine e i gesti di Spollon, diventano subito virali. O meglio, come si dice in gergo, dei "meme" perfetti per essere condivisi.