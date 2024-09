Reazione a catena, social in rivolta contro le Volta Pagina: "Cosa ci ha stufato"

28 settembre 2024 a

Per la ventunesima puntata consecutiva le Volta Pagina tornano per giocare a Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Anna Laura, Antonella e Rosa sono le campionesse del gioco, provengono da Reggio Emilia e hanno scelto questo nome perché amano la lettura. A sfidarle ci sono le State Unite, un trio tutto al femminile composto da Sonia, Laura e Lisa. Quest'ultima è la concorrente in assoluto più giovane di Reazione a catena perché ha solo 18 anni.

Ma non c'è nulla da fare. Le Volta Pagina sono imbattibili. Le tre emiliane si presentano all'Ultima catena con un tesoretto di 119mila euro. Arrivate all'Ultima parola - e dopo aver acquistato il Terzo elemento, le tre si trovano con soli 233 euro. Una cifra ridicola. Per portarsela a casa dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Passato" e "Male". Anna Lura prova a indovinarla, pronunciando: "Girato". Ma la risposta è sbagliata. Il termine giusto era "Giudicato".

Anche se le Volta Pagina continuano a dominare Reazione a catena, i telespettatori non si sono lasciati ammaliare dal loro talento. Anzi. In molti si lamentano dei loro modi, giudicati fastidiosi soprattutto quando indovinano una parola. "Forse sono brave ma questo urlare le parole ha proprio stufato", ha scritto Gianluca su X.