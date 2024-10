Affari Tuoi, "mai accaduto nella storia": clamorosa gaffe-De Martino, "sono andato in confusione"

10 ottobre 2024 a

a

a

"Quant'è scusa?". Alessia e Federica, le sorelle calabresi concorrenti di Affari tuoi su Rai 1, non possono credere ai loro occhi. Stefano De Martino, il conduttore del quiz show re degli ascolti della fascia dell'access prime time, sta ancora scrivendo l'offerta del Dottore ma qualcosa va storto.

L'ex pacchista promossa concorrente a metà gara ha già bruciato i primi tre pacchi rossi con dentro 300mila, 200mila e 100mila euro. La situazione è difficile, con una prevalenza di pacchi blu (ancora 7, con dentro cifre-beffa da 0 a 500 euro) sui rossi (ne restano solo 4, con 75mila, 30mila, 15mila e 10mila). Ecco perché Alessia e Federica sono già attente alle offerte del Dottore, per non tornare a casa a mani vuote.

De Martino esasperato da Alessia, urla selvagge e caos ad Affari Tuoi: "Stanno messe male"

"Conviene tanto quanto, accettare adesso", riflettono le sorelle mentre De Martino è chino, intento a scrivere l'offerta del Dottore. Poi il conduttore si ferma all'improvviso: "Mi sono confuso", ammette ridendo per poi cambiare il cartoncino. "Non era mai successo nella storia del programma che un conduttore sbagliasse a scrivere l'offerta", sottolineano in tempo reale i telespettatori da casa, che seguono la puntata in tv e la commentano su X.

"Ce ne vuole uno come il tuo". Capito le sorelline? La battuta a luci rosse su De Martino | Video

Una puntata decisamente movimentata, quella di Affari tuoi, con Alessia che dopo aver visto andare in fumo i 300mila euro si lancia in una battuta ardita con De Martino: "Ci vuole tanta fortuna nella vita, cosa non si può dire. Ci vuole un gluteo come il tuo". Boato del pubblico in studio e tanti saluti.