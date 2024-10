Maria De Filippi, il durissimo sfogo: "Grati solo se hanno successo", chi finisce nel mirino

21 ottobre 2024 a

Sfogo inaspettato di Maria De Filippi. In occasione della puntata di domenica 20 ottobre di Amici, la conduttrice di Canale 5 ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E così, senza fare nomi, ha assecondato Rudy Zerbi in un commento che il professore ha fatto dopo una lettera di ringraziamento letta da Teodora. La ballerina è riuscita a superare la sfida con Giorgia, una possibile nuova concorrente del programma.

Da qui i ringraziamenti a chi le è stato accanto: "Ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di farmi continuare questa esperienza meravigliosa sotto ogni punto di vista. Voglio chiedere scusa a Deborah per la mia ultima performance, non mi sentivo bene fisicamente, ma potevo e dovevo fare meglio, farò di tutto per renderti orgogliosa. […] Grazie al programma per aver preso il mio sogno e realizzarlo, permettendomi di vivere attorno a quello che amo, infine grazie a tutti i professionisti che si sono presi cura di me in un momento difficile come quello passato la settimana scorsa, con grande professionalità, ma anche empatia e umanità", sono state le sue parole.

Parole che hanno subito visto l'intervento della De Filippi: "Lo sai una cosa? Questo programma non so da quanti anni c'è, ma tanti tanti, e non c'è mai stata una persona che ha fatto questo, te lo voglio dire. Dovevi arrivare tu dalla Spagna a farlo". E ancora, ancor più amareggiata: "La gratitudine c'è se hai successo, se ce l'hai sei stato qui, altrimenti no, siamo stati noi cattivi a non aver capito".