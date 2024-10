Temptation Island, Alfred umilia anche la single Sofia: "Dormiamo insieme?", finisce in disgrazia

Roberto Tortora 23 ottobre 2024 a

a

a

Si è chiusa l’edizione-bis di Temptation Island 2024. Dopo quella canonica di luglio, è arrivata anche la trasmissione settembrina che, all’inizio, destava perplessità e invece, pian piano, ha conquistato i telespettatori con le classiche liaisons tra lui, lei, la tentatrice e il tentatore di turno. La storia che ha fatto più scalpore è quella dei perugini Anna e Alfred, con quest’ultimo caduto nelle grinfie della tentatrice al punto da baciarla davanti agli occhi esterrefatti della fidanzata. I due, nel falò di confronto finale, hanno lasciato il villaggio da separati, anche perché lui ha confessato di non amare più lei. “Da quanto è che non mi ami Alfred? Perché non me l'hai detto? Il ragazzo confessa: “Da tanto non ti amo, ma non potevo deludere i tuoi genitori”.

Appena usciti fuori, Alfred ha subito cercato la single Sofia con cui aveva intrecciato la relazione all’interno del villaggio. Chiodo scaccia chiodo? Le cose non stanno proprio così e infatti, ad un mese di distanza dalla fine delle registrazioni, Alfred torna dal conduttore-psicologo Bisciglia ancora una volta da solo: “Io e Sofia ci siamo visti, ma non è scattato quello che mi aspettavo. Le ho riscritto perché ero sparito e le ho detto la verità. Affrontare una nuova relazione dopo il programma per me era forzato. Non volevo prendere in giro né lei né me stesso. Avevo bisogno di tempo per capire che cosa voglio. La storia con Sofia è chiusa. Ho visto anche Anna, ci siamo visti più volte e abbiamo discusso. Le ho chiesto scusa per tutto quello che è successo. Ho scritto ai suoi genitori e ho chiesto scusa anche a loro”.

Alfred ha una erez***e con la single. Anna umiliata e sconvolta: video osè a Temptation | Guarda

Un fiorellino delicato quindi? Per nulla, stando a quanto invece fa trapelare proprio la single Sofia, che in questa storia ci aveva creduto: “Come sto? Sto. Sono qui da sola per una sua scelta, perché nonostante le promesse, vacanze organizzate, lui ha deciso di sminuirmi così. La sera stessa che siamo usciti in hotel mi ha detto ‘perché non dormiamo insieme?’. Io gli ho detto ‘ma ti sei lasciato 10 minuti fa. Lui tratta le persone come oggetti. L'ho invitato a casa mia e lui è venuto quando voleva, ha fatto quello che voleva, senza rispetto. Dopo un weekend insieme, dove io mi sono impegnata, con la febbre, lui è tornato a Perugia e mi ha mandato un messaggio in cui mi dice che non provava gli stessi sentimenti e mi fa: Buona vita”.

Temptation Island, al falò finisce in disgrazia. Anna umilia Alfred: "Non sei un uomo". E lui... | Guarda

Manca la terza versione, quella della donna che più conosce il birbante Alfred, cioè Anna, determinata a non tornare indietro: “Il tempo per metabolizzare tutto l'ho avuto, ma ho bisogno di un altro po' di tempo per tornare più forte di prima. Io e Alfred ci siamo sentiti e visti un paio di volte. Lui mi ha detto che ha visto la single ed è stato strano. Non mi ha chiesto scusa subito per il bacio e altre cose, anzi, mi ha detto: ‘Io ho sbagliato, però tu hai fatto peggio’. Non l'ho mai umiliato, quando parlavo delle cose fatte per lui era solo una ‘lista’ che dimostrava il mio amore, perché lui diceva che invece c'erano state mancanze”. Poi, la confessione: “Lui mi ha detto che con Sofia si sono visti un weekend a Milano e si sono allenati. Io capisco i valori della ragazza e quindi lei puntava tanto al lato estetico, mi ha detto che non hanno dormito insieme, ne dubito. Lui è tornato a casa mia e mi ha detto: ‘mentre andavo dalla single ho capito che volevo tornare da te. Lui mi ha fatto capire che sarebbe tornato da me, che era ancora innamorato di me”. Hai capito Alfred? Un colpo al cerchio e uno alla botte, ma alla fine da questa storia ne escono tre persone che prendono tre direzioni completamente diverse. Del resto, lo dice il claim stesso del programma: “I love the way you lie…”.