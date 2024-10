Nina Zilli eliminata da Ballando? "Tre costole rotte ed edema", come si è ridotta

26 ottobre 2024 a

Brutto, bruttissimo imprevisto a Ballando con le stelle, lo show musicale per vip di Rai 1. Milly Carlucci rischia seriamente di perdere per strada una delle sue protagoniste: Nina Zilli: La cantante piacentina si è infatti infortunata gravemente, riportando la frattura di tre costole e un edema al piede. Dopo quello di Sonia Bruganelli, insomma, un altro ko.

Contrariamente a quanto i telespettatori potrebbero credere, non è stato fatale un acrobatico passo a due eseguito durante le prove in settimana con il maestro e compagno di danze Pasquale La Rocca. Nina si è fatta male molto più banalmente, urtando il piede accidentalmente contro l’anta di un armadio. "C’è un concorrente che forse sabato non ci sarà - ha rivelato nelle scorse ore Gabriele Parpiglia, intervenendo nel programma Protagonisti su RTL -. La concorrente in questione ha tre costole rotte e non soltanto".

La stessa Rossella Erra, in collegamento radio da Ballando con le Stelle, ha confermato che, nel caso Nina Zilli non dovesse esibirsi, sarebbe eliminata dalla gara, passando quindi alla fase di ripescaggio. "Pasquale La Rocca sta cercando di adattare la coreografia per limitare il movimento del piede". Contattata direttamente dalla radio, la stessa Zilli si è mostrata piuttosto abbacchiata: "Come sto? Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Sapete già del mio povero piede… Si è infiammato tantissimo l’osso ed è un guaio. Se poi non va, c’è il ripescaggio". Anche se l'ultimo post su Instagram, una invocazione al voto ("Sosteneteci!") sembra lascia supporre che la sua avventura non sia ancora finita...