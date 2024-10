Casa a prima vista, lo strepitoso sfottò a Gianluca Torre: "Credevo fossimo amici"

29 ottobre 2024 a





Tra i volti più noti del panorama televisivo italiano diventati oggetto di parodia nel corso dell'ultima puntata di Gialappa Show c'è anche Gianluca Torre. L'immobiliarista è sempre più una star della tv grazie alla sua partecipazione a Casa a prima vista, il reality in onda su Discovery. E, durante lo show condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, è andata in scena un'imitazione tutta da ridere, che però non è passata inosservata.

Sullo schermo è apparso un personaggio vestito e conciato proprio come Gianluca Torre. L'imitatore ha sfoggiato le stesse movenze dell'immobiliarista e ha attirato così l'attenzione del diretto interessato. Torre, divertito dalla parodia, ha deciso di commentare in diretta la performance. E lo ha fatto inquadrando se stesso davanti alla tv con tanto di risata. In questo modo ha dimostrato di essere auto-ironico. "Credevo fossimo amici", ha esclamato l'agente immobiliare.

Lo stesso Torre, in un'intervista rilasciata al periodico Gente, aveva parlato della sua vita privata. E aveva risposto alle domande riguardo alla sua sessualità. "Se sono gay? Molti me lo chiedono - aveva commentato Gianluca -, ma la verità è che ho una fidanzata. La mia compagna è molto privata, non mi va di parlarne. Dirò soltanto che ha vissuto molto all'estero, fa la manager. Ora è tornata in Italia".