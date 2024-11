Amici, lite tra Cuccarini e Pettinelli: "Occupati delle tue cose", "Se hai dei problemi..."

04 novembre 2024 a

Volano stracci durante l'ultima puntata di Amici, quella andata in onda domenica 3 novembre. A non mandarsele a dire, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Il motivo? La prima ha cercato di sostituire nuovamente Luk3, scatenando la reazione della seconda. Tutto ha avuto inizio quando l'allievo ha ripreso in mano la felpa. Pettinelli ha messo in dubbio ancora una volta il suo talento e il suo posto nella scuola. E, dopo l'ennesimo commento, Lorella ha risposto: "Occupati delle tue cose che alle mie ci penso io, visto come sono andate poi". Anna ha così replicato: "Ti è andata bene una volta", facendo riferimento alla vittoria di Sarah Toscano lo scorso anno.

Finita qui? Niente affatto. Pettinelli ha rincarato la dose, accusando l'insegnante di non accettare i suoi condigli: "Se hai qualche problema con qualcuno dei miei, accomodati". Lorella, però, ha tirato dritto: "Io ai ragazzi voglio dare tempo. Non penso che tu non abbia problemi a casa tua, non fare gli errori del passato. Io non devo convincerti, se tu non sei convinta, non mi interessa".

E ancora, tornando all'allievo: "Luca è un problema mio. Io prendo coscienza che voglio lavorare su Luca perché merita di stare qui e lavorare. Sono due settimane che fa sfide e tu ricominci. Occupati delle tue cose che delle mie me ne occupo già".