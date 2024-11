Affari Tuoi, pausa "forzata" per Stefano De Martino

14 novembre 2024 a

a

a

Ancora uno stop per Stefano De Martino. Affari Tuoi, il game show di Rai 1, non andrà in onda neanche questa sera, giovedì 14 novembre. Il motivo? Viale Mazzni vuole dare spazio alla Nazionale di calcio allenata da Luciano Spalletti. Gli Azzurri, infatti, sono impegnati nella gara di Nations League che li vedrà sfidare il Belgio di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Gli appassionati di Affari Tuoi dovranno attendere domani per rivedere Stefano De Martino mettere alla prova i concorrenti con i loro pacchi.

Nella puntata di mercoledì 13 novembre, De Martino aveva ospitato Rossella della Regione Campania. La concorrente aveva deciso di giocare con il fidanzato Antonio che lavoro nel settore delle telecomunicazioni. "Ci siamo conosciuti in un locale, ha insistito un po' per conoscermi. Mi ha corteggiato parecchio, mi sono fatta attendere e lui è andato altrove. Allora mi sono resa conto che mi mancava e sono tornata, da lì sono passati due anni", le parole prima di dare il via alla partita.

Affari Tuoi, Rossella quasi in lacrime e panico in studio: Thanat è un inquietante mistero, cos'è successo

Rossella era arrivata in finale con 5mila euro e 15mila euro. E a quel punto ha raccontato un aneddoto al conduttore che lo riguarda in prima persone. "Le mie amiche - aveva detto la donna - mi chiedono: 'Com'è Stefano?', io le dico: 'Bello, ma anche dentro, è anche una bella persona'. Questa - aveva poi aggiunto - è stata un'esperienza bellissima, ringrazio tutti". Rossella e Antonio sono poi tornati a casa portandosi ben 5mila euro.