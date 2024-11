Affari tuoi, De Martino contro i pacchisti: "Questi 4 non li voglio vedere più"

Diktat

A un certo punto della puntata di Affari tuoi andata in onda venerdì sera Stefano De Martino sembra perdere la pazienza. Nello studio del quiz show dell'access prime time di Rai 1 la partita della concorrente, la pugliese Naomi, non procede nel migliore dei modi.

L'ex pacchista, ​impiegata in un'azienda di calzature con a casa il figlioletto di appena 7 mesi, Ciro Rodrigo, e accompagnata dietro al bancone dalla sorella Mery Licia, è piuttosto sfortunata nelle chiamate, con diversi pacchi rossi pesanti che vengono bruciati nel giro di pochi minuti.

De Martino, non nuovo a trovate estemporanee per la gioria dei telespettatori che commentano in tempo reale su X, entusiasti, si fa prestare dagli assistenti di studio un pennarello nero e si avvicina minaccioso alle postazioni dei pacchisti.

"Cortesemente, questo è per la scenografia", avverte il conduttore che Naomi, spiazzata, sussurra un "Noooo" alla sorella. "Domani, cortesemente, così da qua, mi tirate...". E traccia sul tavolo una linea con il pennarello. "Oltre questa linea seghiamo tutto, questi quattro non li voglio vedere più", è il diktat indicando quattro pacchisti "colpevoli". Sulle loro facce, nemmeno l'ombra di un sorriso. Per la cronaca Naomi, criticatissima per le scelte (ha rifiutato subito un'offerta da 44mila euro del Dottore) e per l'atteggiamento ("A questa fa piacere vedere Stefano correre per lo studio..tutta gasata che applaude... dei soldi non gli interessa na fava"), ha concluso mestamente con 10 euro di montepremi in tasca.