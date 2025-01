Affari Tuoi, esplode la rivolta durante la Lotteria: "Date sti ca*** di numeri!"

07 gennaio 2025 a

La puntata speciale di Affari Tuoi non ha collezionato solo successi. Il programma in onda su Rai 1 lunedì 6 gennaio ha sollevato anche qualche critica. Complice l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. O meglio, i suoi tempi dilatati. Sì, perché i tagliandi fortunati sono stati estratti intorno a mezzanotte. Un orario non piaciuto ai telespettatori.

E tra i commenti sui social si legge: "Sono le 23,30, domani la gente lavora. Non possono dare sti ca**o di numeri senza tutto sto teatrino che sembra lo show stupido di una tv privata anni 90? Mi***ia che pa***e sta ca***ta. Ma soprattutto a chi ca*** fa ridere sta roba?", scrive un utente alquanto spazientito. E ancora, c'è chi dice che si guarderà l'estrazione con calma il giorno dopo. Una scelta condivisa da diversi: "Si infatti, stessa scelta che farò io tra pochi minuti. Assurdo che a mezzanotte non abbiano ancora dato un solo biglietto".

Solo poco dopo lo scoccare della mezzanotte sono apparsi i primi numeri. Il biglietto con il 1° Premio di euro 5.000.000 è stato venduto a Somaglia (Lodi), il 2° di euro 2.500.000 è stato venduto a Pesaro, il 3° di euro 2.000.000 a Palermo, il quarto di euro 1.500.000 a Torino e infine quello di 1.000.000 a Dolo (Venezia).