Affari Tuoi, "ma si può?": Valentina vestita in studio così, la concorrente "scandalosa"

Pioggia di commenti alla puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 10 gennaio. Complice la concorrente: la bella Valentina Brighindi. Rea di aver fatto innamorare mezzo studio di Rai 1, in particolare Thanat, la giovane è stata però protagonista di una partita sfortunata. La studentessa di 27 anni di Frosinone ha giocato col pacco della regione Lazio, ma è riuscita a portarsi a casa solo un'Amatriciana.

Sul finale, sul bancone ci sono i numeri 13 e 14 e padre e figlia sono in disaccordo: "Il 14 me lo vorrei portare fino alla fine, è una sensazione", spiega Valentina prima di aprire il 13 (Antonello voleva tenerlo), dove ci sono i 300mila euro. "Ma por*a miseria, ci stavo credendo!", dice incredulo Stefano De Martino. Successivamente la concorrente, con i 5mila e l’Amatriciana in gioco, decide di andare alla Regione Fortunata, scoprendo subito dopo che nel suo pacco c’è l’Amatriciana. "È colpa di Thanat, ce l’ha messa lui l’Amatriciana nel pacco! Ormai è il passato. Ormai anche Thanat è un ricordo lontano!", ironizza il conduttore.

Al netto della partita, però, alcuni commenti si sono concentrati sul look: presentatasi con una tuta nera attillata e a zampa, non è passata inosservata la scelta di lasciare scoperta una parte di pancia. "Ma si può andare in televisione con l’ombelico in vista? È un gioco, non devi fare un balletto. Non si ha più stile", tuona un telespettatore mentre altri prendono di mira la partita: "Ovviamente ha sbagliato, altrimenti avrebbero lasciato la toscana", "Certo che il dottore è terribile: mettere l’Amatriciana nel pacco della concorrente laziale!", "Valentina di Frosinone rimane con un piatto di Amatriciana, glielo danno in gettoni d’oro?", "Puntata insipida".