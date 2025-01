Affari Tuoi, lo prende e lo lancia fuori dallo studio: raptus alle spalle dei concorrenti

24 gennaio 2025 a

Ribaltone clamoroso ad Affari Tuoi. Nella puntata in onda giovedì 23 gennaio su Rai 1 la concorrente della regione Sicilia, Alessia, inizia nel peggiore dei modi la partita. Salvo poi portarsi a casa 50 mila euro. Quanto basta a Stefano De Martino per lasciarsi andare a un gesto inconsueto. Eliminati subito i 100mila euro, Alessia si rivolge al marito Pietro: "Alla grande direi… Vai tu, che io oggi non funziono…". Ma anche a Pietro non va benissimo, dato che trova i 75mila euro per poi, insieme, eliminare i 75 euro. La batosta arriva però quando escono dal tabellone pure i 200mila euro, con il conduttore che a quel punto getta il cornetto portafortuna della coppia verso la porta d’uscita dello studio: "Ragazzi, è scaduto, è dell’anno scorso… basta. Via, via, via" dice De Martino.

Poi i coniugi perdono anche i 20mila euro, ma la ‘meditazione funziona’ e va via un altro pacco blu. Il Dottore offre subito il cambio e la coppia, di comune accordo, lo rifiuta perché "Ci piace l’11 per vari motivi". Una partita caratterizzati da alti e bassi fino a quando la concorrente non va alla Regione Fortunata.

Qui la coppia punta prima sulla Puglia, per i 100mila euro, poi sulla Toscana, anche se inizialmente i due sono in disaccordo: "Se io dico Toscana e lui Lazio, arriviamo a casa che dobbiamo divorziare. Non siamo mai d’accordo nella vita di tutti i giorni: io dico nero e lui bianco, niente vie di mezzo". Alla fine restano sul tabellone proprio la Toscana e il Lazio. Risultato? Azzeccano la regione e si portano a casa il bottino.