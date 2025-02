L'Eredità, colpo di scena alla Ghigliottina: "È proprio quella", quanto si porta a casa Roberto

22 febbraio 2025 a

Nuova sfida a L'Eredità. E questa volta con un lieto fine quello avvenuto durante la puntata di sabato 22 febbraio su Rai 1. Qui, nel programma condotto da Marco Liorni, al triello si sfidano Alessandro, Giovanni e Roberto. Nei 100 secondi, invece, si sfidano Giovanni e Roberto. Ad affrontare la Ghigliottina è però quest'ultimo. Il concorrente parte con un bel montepremi: ben 200.000 euro. Gli indizi? Corso – Viale (sbagliata) Campagna – Isola (sbagliata) Mezzogiorno – Famiglia (indovinata) Trave – Chiave (sbagliata) Corpo – Insegnante (indovinata).

A quel punto il montepremi si dimezza fino a raggiungere la cifra di 25.000 euro. Ecco dunque la parola scritta dal concorrente: "sostegno". Un termine che si rivela essere corretto, tanto da far partire i festeggiamenti in studio. Anche sui social sono molti i telespettatori che si complimentano: "Bravo", "Complimenti", "Non facile". Insomma, sembra che la puntata non abbia sollevato grandi polemiche sulla soluzione del gioco finale. Almeno non questa volta dove sui social si sono trovati tutti d'accordo.

Bravo

Buona serata a voi #leredità — Lucy (@LucyvanPelt1952) February 22, 2025