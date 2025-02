L'Eredità, è bufera: "Una truffa, deve fare ricorso", notate nulla in questo video?

24 febbraio 2025 a

Una partita quella de L'Eredità, in onda lunedì 24 febbraio su Rai 1, che ha fatto parecchio discutere. Sui social infatti non è passato inosservato il tempo di risposta di un concorrente: Roberto. "Sull'ultima di Roberto il cronometro si è fermato tre quarti d'ora dopo che aveva risposto", scrive qualcuno su X mentre altri commentano così: "Che truffa, erano passate 24 ore tra Diomede grande e Diomede piccola prima del gong", "La parola l’ha detta in tempo. Ma sono contenta che abbia vinto Giorgio", "Secondo me l'ha detta prima del gong".

Insomma, molti telespettatori sembrano aver voluto redarguire la regia del programma condotto da Marco Liorni. Addirittura c'è chi scrive: "Vergognoso, e Marco complice. Il campione ha risposto in tempo con un avanzo di 0,50 secondi, ma non hanno stoppato il tempo. Che schifo", "Scandalo all'eredità. Mezzo secondo rubato al concorrente. Senza parole. Spero faccia ricorso come feci io", scrive un utente allegando a corredo il video della sfida e del passare del tempo.