CartaBianca, lo "smartphone" il regno per il coronavirus: ecco come trattarlo e disinfettarlo

Uno dei maggiori veicoli di virus e batteri è il nostro smartphone, quel cellulare che per forza di cose passa sempre e in continuazione dalle nostri mari. Un ricettacolo di germi. Pessimo alleato, insomma, nella battaglia al coronavirus che stiamo combattendo in questi giorni. E come "trattare" uno smartphone è stato un tema affrontato a CartaBianca nella puntata di martedì 31 marzo in onda su Rai 3. Davanti a Bianca Berlinguer, il fisico e ricercatore Valerio Rossi Albertini, si è speso in un interessante tutorial su come pulire e disinfettare lo smartphone. Ma non solo: la guida, che potete vedere nel filmato qui sotto, riguardava anche altri oggetti che usiamo quotidianamente.