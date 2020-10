Piazza Pulita, Massimo Galli: "Abbiamo capito finalmente come gli asintomatici trasmettono il virus"

30 ottobre 2020 a

a

a

"Abbiamo capito perché la persone asintomatiche, che non tossiscono o starnutiscono, riescono comunque a essere superdiffusori del virus". Lo ha rivelato Massimo Galli, primario di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, durante il suo intervento a Piazza Pulita su La7: "Come osservato in un Paese anglofono, dire in modo consecutivo ad alta voce "stay healthy" (stai bene), che sembra un po' il nostro stai sereno, è sufficiente per poter trasmettere a una distanza ragionevole il virus". Nei mesi scorsi Galli, così come tanti altri esperti in materia, aveva detto che bisognava imparare a convivere con il Covid. Ma la situazione adesso è peggiorata, infatti le parole del primario del Sacco sono cambiate: "Dobbiamo riuscire a frenare il virus, perché altrimenti signori davvero torneremo a vedere certe immagini che non vorremmo vedere".

"Il conto delle elezioni di settembre": Galli lascia Formigli a bocca aperta: vietato votare | Video

Prendendo l'esempio della città di Milano, che nel bollettino del 29 ottobre contava più di 3 mila positivi, Galli ha ribadito che quasi sicuramente il numero reale è più alto di quello ufficiale: "Quel che si vede è molto sottodimensionato rispetto alla realtà, soprattutto se pensiamo che ci sono persone che non si ammalano né manifestano sintomi". E ancora sulle strutture sanitarie: "Sarà sempre il 5% dei positivi che finisce in ospedale, ma quel 5% è già stato sufficiente in tutto il mondo per mettere in crisi i sistemi sanitari e anche questa volta ci sta mettendo in crisi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.