Coronavirus, rivoluzione Agivir Culture: la pellicola anti-virale e anti-batterica che ha conquistato anche Sgarbi

27 novembre 2020 a

a

a

Una membrana adesiva riposizionabile, di lunga durata, trattata con particelle d'argento che la certificano come prodotto antivirale e antibatterico. È Agivir Culture, piccola rivoluzione in tempo di Covid. La pellicola, prodotta in Francia e commercializzata dall'azienda italiana di Reggio Emilia GLAB, inserita in un contesto di sviluppo e applicazione internazionale, contrasta la diffusione dei virus, tra cui il Covid 19.



Agivir Culture consente la sanificazione senza ulteriore intervento umano. Per queste sue caratteristiche, la pellicola si presta all'uso in scuole e università (banchi, cattedre, laboratori, ad esempio), nel campo dei trasporti, della ristorazione, delle palestre, della montagna, nelle funivie o nelle baite, e in tutti quegli spazi comuni che possono trasmettere il virus. Particolare applicazione trova nei musei. "Un atto di prevenzione essenziale per la sicurezza dei visitatori dei musei che, in questo modo e con gli strumenti già in uso permette ai musei di riaprire senza alcun problema - dichiara il deputato e sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi - stiamo già impiegando Agivir Culture al Mart di Rovereto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.