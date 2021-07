Meteo, in arrivo la terza "fiammata" africana: temperatura a 40 gradi, le regioni da bollino rosso

21 luglio 2021 a

Sta per arrivare la terza "fiammata" africana. "L'anticiclone presente sul Mediterraneo centrale e l'Italia, favorirà condizioni di prevalente stabilità atmosferica e riceverà nel corso del weekend un contributo di aria ancora più calda di estrazione africana. Di conseguenza comincerà una nuova ondata di caldo, destinata a durare anche all'inizio della settimana successiva al Centro-Sud", annunciano gli esperti di 3bmeteo. Le temperature torneranno a essere piuttosto elevate, "con massime già domenica anche intorno ai 36/38 gradi su alcune aree della bassa Val Padana, in Puglia, Calabria, Isole maggiori e soprattutto in Sardegna, dove localmente si potrebbero già avvicinare o toccare i 40 gradi sulle zone interne pianeggianti".

Temporali - Le regioni settentrionali, invece, ai margini dell'anticiclone africano, "si troveranno in una zona di forti 'contrasti' in cui infiltrazioni di aria più umida, sfruttando la grande quantità di energia presente, potranno dar luogo all'innesco di temporali localmente intensi. Il bersaglio principale di questi fenomeni saranno le regioni alpine, prealpine e le vicine zone pedemontane. Tuttavia anche in pianura, seppur in un contesto di giornate in prevalenza soleggiate e calde, non si può escludere il transito di forti celle temporalesche, in particolare sabato in Piemonte e domenica anche altrove".

Anche in condizioni di alta pressione, in piena estate, concludono gli esperti di 3bmeteo, "possono formarsi e sorprenderci improvvisamente dei temporali, brevi, localizzati ma talora intensi: sono i cosiddetti 'temporali di calore' e sono più probabili tra il tardo pomeriggio e la prima serata".

