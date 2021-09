Punto G e Punto A, cambia tutto sotto le lenzuola: così la donna prova davvero piacere a letto

13 settembre 2021 a

Il Punto G non esiste. Rischia di sgretolarsi una delle poche (misteriose) certezze maschili sulla donna e l'orgasmo. Non solo. Uno studio realizzato da Essity in collaborazione con l'Istituto nazionale AstraRicerche mette in luce anche come tra gli uomini sia grande la confusione sull'anatomia femminile: solo il 31% sa che vagina (la parte interna) e vulva (quella esterna) sono due organi differenti. Una questione però che potrebbe spiazzare le stesse donne, visto che non tutte sapranno come la vagina riesca a pulirsi da sola, producendo fluidi in grado di "neutralizzare" le cellule morte, e che alcuni prodotti di igiene intima, se mal usati, possono addirittura danneggiarla aumentando il rischio di fastidiose irritazioni.

Altri miti da sfatare: non esistono vagine uguali. Varia la misura media (8 centimetri, fino a 10 in caso di eccitazione), così come cambiano le dimensioni delle labbra (da 3 a 7 centimetri), e durante il rapporto sessuale propriamente detto l'organo sessuale femminile (che va dalla cervice all'imene) può aumentare addirittura del 200 per cento. Per "vulva", invece, va intesa solo la parte esterna: monte di Venere, clitoride, uretra, labbra e pube.



Capitolo orgasmo femminile, quello che assilla di più i partner maschili. Come riportato da Lorena Sironi per www.it.yahoo.com , secondo uno studio del 2008 realizzato dalla South Illinois School of Medicine su 52 donne che soffrivano di emicrania, è emerso come 16 di loro avessero registrato un significativo miglioramento del dolore dopo l’orgasmo. E il famoso, o famigerato, Punto G? Nel 2008 ricercatori italiani hanno scoperto che molte donne sono "sprovviste" della zona erogena, mentre nel 2020 uno studio pubblicato dall'American Journal of Obstetrics and Gynecology condotto da Terence M. Hines (Pace University) ha messo in dubbio la certezza consolidata secondo cui basterebbe toccarlo o stimolarlo per garantire l'orgasmo alla donna. Insomma, il gioco si fa sempre più duro, anche perché in tempi più recenti è entrato in gioco il cosiddetto "Punto A": per facilitare il piacere alla partner. bisogna cercare di stimolare i dintorni della fornice anteriore, all’estremità della vagina di fronte alla cervice. Buona fortuna.

