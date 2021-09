Brodo, una enorme contaminazione: "Non usate questo prodotto", raffica di ritiri

30 settembre 2021 a

Scatta una raffica di richiami, pubblicata dal ministero della Salute sul suo sito ufficiale. Uno stop precauzionale che riguarda molti lotti di brodo granulare, preparato per brodo e insaporitore. Differenti i marchi interessati: Dialbrodo, Mon Bouillon e Mister Mix. Lo stop, come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla "possibile presenza di arachide quale sostanza allergizzante non dichiarato in etichetta".

Di seguito, tutti i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione (Tmc) indicati dal ministero della Salute:

- Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Delicato, in confezione da 250 grammi appartenente ai lotti numero 020087, 020129, 020199 e 020255 con i Tmc 02/2023, 04/2023, 06/2023 e 08/23;

- Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco, in confezione da 1 kg appartenente ai lotti numero 020094, 020191, 020248, 020268, 020318, 021119, 020114, 021168 e 021246 con i Tmc 03/2023, 06/2023, 08/2023, 10/2023, 03/2024, 05/2024, e 08/2024;

- Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco, in confezione da 3 kg appartenente ai lotti numero 020136, 020169, 020191, 020268, 020318, 020114, 021078 e 021168, con i Tmc 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 08/2023, 10/2023, 02/2024, e 05/2024;

- Preparato per brodo e condimento con estratto di lievito Mon Bouillon, in confezione da 200 grammi appartenenti ai lotti numero 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020160, 021053, 021081, 021109, 021123, 021179, 021200, 020202, 020258, 020314, 020328, 020344, 021011 e 021018, con i Tmc 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, e 01/2023

- Insaporitore vegetale Mister Mix, in confezione da 200 grammi appartenente ai lotti numero 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020146, 020160, 020182, 020202, 020244, 020258, 020272, 020314, 020328, 020344, 020349, 021011, 021018, 021046, 021053, 021067, 021081, 021088, 021123, 021109, 021144, 021179 e 021200, con i Tmc 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, e 09/2022. Il richiamo è stato segnalato anche dai supermercati Iper e Coop.

Soltanto pochi giorni fa, la catena di supermercati Carrefour aveva segnalato lo stop di diversi lotti del granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco, il prodotto in formato da 250 grammi.

