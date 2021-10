DiMartedì, Barbara Gallavotti e l'origine del Covid: Wuhan, "come una frana". Si ribalta tutto

20 ottobre 2021 a

Scoprire l'origine del Coronavirus? Secondo Barbara Gallavotti, autrice di Super Quark, divulgatrice e ospite fissa di DiMartedì su La7, è "come per una frana: più passa il tempo e più diventa difficile trovarne la causa".

"Quello che sta succedendo - ha spiegato la giornalista scientifica in studio da Giovanni Floris - è che stanno scomparendo gli anticorpi dall'organismo dei primi infettati e diventa impossibile risalire a loro".

C'è chi ipotizza che il virus potrebbe aver fatto il salto di specie più di una volta in natura, complicando ovviamente l'analisi del suo "percorso". "Uno studio che ha ricevuto un parere positivo su Nature sostiene che entrambi i due ceppi presenti all'inizio in Cina potrebbero aver avuto origine da un altro ceppo non identificato, che sarebbe circolato in natura precedentemente. Se così fosse tramonterebbe per sempre l'ipotesi che il virus sia emerso in laboratorio".

Una pista, quest'ultima, che la stessa Organizzazione mondiale della Sanità ha ufficialmente tenuto ancora aperta e in piedi. Decisivo, in ogni caso, il contributo della Cina, che dovrebbe finalmente dare indicazioni trasparenti su quanto accaduto a Wuhan tra ultimi mesi del 2019 e inizio 2020, quando la pandemia è esplosa ufficialmente a livello globale. Una trasparenza che finora è mancata sotto ogni punto di vista.

