Variante sudafricana, Roberto Burioni: "Dobbiamo tenerla d'occhio seriamente". Il dato sconvolgente

E' preoccupato Roberto Burioni per la nuova variante del Covid individuata in Sudafrica e in Botswana, chiamata anche Nu e definita dagli inglesi la "variante dell'orrore", che contiene 32 mutazioni, è molto contagiosa e buca i vaccini. "Dopo la Delta, questa (B.1.1.529, apparsa in Sud Africa) è la prima variante che dobbiamo seriamente tenere d'occhio", scrive il virologo in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Niente allarme, ma dobbiamo mantenere alta la guardia e non farci prendere alla sprovvista". Quindi, conclude Burioni, "quando ci saranno dati più affidabili, ne riparleremo".

Intanto le agenzie di stampa riferiscono che gli scienziati sudafricani stanno studiando assiduamente per cercare di capire la nuova variante del Covid, secondo quanto affermato dall'Istituto nazionale per le malattie trasmissibili. Il Sudafrica ha confermato circa 100 casi di B.1.1.529, ma la variante è stata trovata anche in Botswana e in un cittadino a Hong Kong che tornava dall'Africa. Per gli scienziati, fino al 90 per cento dei nuovi casi nel Gauteng, una provincia settentrionale del Sudafrica, potrebbe essere B.1.1.529. "Sebbene i dati siano limitati, i nostri esperti stanno facendo gli straordinari per comprendere la nuova variante e quali potrebbero essere le potenziali implicazioni", ha dichiarato in una nota l'Istituto sudafricano. Il Paese ha chiesto anche per venerdì una riunione urgente con l'Organizzazione mondiale della sanità per parlare della nuova variante.

E Downing Street ha annunciato che la nuova variante sarà tenuta sotto "stretto controllo". "Continuiamo a monitorare nuove varianti man mano che emergono con i nostri partner in tutto il mondo", ha dichiarato un portavoce. "Abbiamo uno dei più grandi programmi di sequenziamento genomico qui nel Regno Unito che ci consente di individuare e tracciare le varianti man mano che emergono. Continueremo a teneresotto investigazione questa particolare variante".

