Vaccino, l'allarme di Moderna: "Tre milioni di morti". Verso un nuovo siero: Covid, si riscrive la storia?

Un nuovo vaccino a mRna e polivalente, aggiornato di anno in anno: questa la promessa di Moderna, il colosso farmaceutico, che propone un siero in grado di coprire dal Covid e da altri tre virus respiratori. Questo è uno dei "pilastri della strategia" di Moderna, che mira ad essere "la prima azienda a commercializzare un vaccino booster pan-respiratorio annuale".

Lo annuncia direttamente il colosso Usa, rivelando anche i primi dati di fase 1 del test sul vaccino quadrivalente. Moderna ricorda anche di avere già in corso la fase due e tre su un vaccino anti-Rsv dopo i risultati positivi ottenuti in fase 1.

Il gruppo, in un comunicato stampa, ricorda come "le infezioni respiratorie sono una delle principali cause di morte a livello globale, con circa 3 milioni di decessi all'anno. Circa un milione di queste morti si verifica ogni anno a causa di infezioni respiratorie nei Paesi ad alto e medio reddito e le infezioni respiratorie sono responsabili di più decessi rispetto al cancro del colon-retto nei Paesi ad alto reddito. Il peso delle patologie respiratorie è maggiore nei bambini minori di 5 anni, negli adulti over 65 e in gruppi ad alto rischio comprese le donne in gravidanza, le persone immunocompromesse e i malati di cancro". Su queste premesse il progetto di un vaccino respiratorio universale da fare ogni 12 mesi, un siero che "potrebbe creare valori per i sistemi sanitari grazie a una maggiore aderenza alla convenzienza - un'iniezione al posto di tre - e alla riduzione dei costi di somministrazione).

I primi risultati dei test, come detti, sono stati positivi: nella fase iniziale di sperimentazione il prodotto sperimentale mRna-1010 si è dimostrato in grado di aumentare i titoli anticorpali contro tutti e 4 i ceppi virali target negli adulti più anziani e nei più giovani, anche con la dose più bassa, e non sono stati osservati problemi di sicurezza significativi. La fase due dello sviluppo è iniziata a novembre.

