Omicron, report segreto sulla variante: cosa ci accadrà tra tre mesi, fuori la verità

La variante Omicron a febbraio sarà diffusa in Europa al 90% e a marzo soppianterà la Delta che aveva rimpiazzato il virus originario di Wuhan. E' quanto si evince dal dossier in mano agli esperti dell'Ecdc, European Centre for Disease Prevention and Control, che però lo tengono segreto per non provocare allarmismi, riporta il Giornale. Del resto Omicron si diffonde con una velocità tre volte superiore alla Delta. I casi si moltiplicano in Europa e le festività faranno schizzare i contagi. Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, conferma che la variante Omicron "può diffondersi più velocemente della Delta ed è probabile che diventi dominante in Europa".

In questo scenario i richiami sono fondamentali perché il booster evita la malattia sintomatica, lieve o moderata, tra il 60 e l'80% dei casi. E protegge dalla malattia grave nel 90% dei casi. Un altro studio, questa volta presentato da Pfizer, dice che due dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer, quindi senza richiamo, offrono circa il 70% di protezione contro la malattia grave da variante Omicron.

Insomma, i richiami proteggono sia dalla nuova variante, sia dalla Delta e chi è vaccinato difficilmente finirà in ospedale. Per i non vaccinati, invece, sarà tutto più difficile e potenzialmente pericolosissimo. Anche perché nessuno può dire che Omicron non diventi anche più letale.

