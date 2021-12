Francesca Donato, l'ultimo orrore: "Ecco chi è morto subito dopo il vaccino. Siamo dominati e calpestati"

15 dicembre 2021 a

L’europarlamentare Francesca Donato ha lanciato un appello ai suoi colleghi presenti in aula a Bruxelles sull'emergenza pandemica. Insomma, l'ex leghista si produce nell'ormai consueto delirio. “Oggi il sapere scientifico acquisito da oltre un secolo viene rinnegato e strumentalmente piegato a fini politici di controllo e dominio antidemocratico“, ha affermato, “oltre che di bieco profitto. I cittadini sono ostaggi di logiche perverse che calpestano i diritti umani e i principi fondanti dell’Unione Europea. Questo parlamento sinora ha ingrassato con soldi pubblici i bilanci delle multinazionali seguendo le tesi di scienziati vicini ai governi, ma poi c’è il popolo europeo che grida e chiede libertà e uguaglianza“, ha concluso la Donato.

E, sempre oggi, mercoledì 15 dicembre, la Donato ha criticato via Twitter la notizia che il governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo. L'europarlamentare no-vax ed ex leghista Francesca Donato si è così scagliata su Twitter contro questa ipotesi, ormai sempre più concreta: “L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok di Mattarella saranno la certificazione ufficiale del governo autoritario in carica nel 2022. L’Italia non è più una Repubblica”.

E in una recente interrogazione parlamentare l’eurodeputata ha anche chiesto alla Commissione europea se dopo i recenti casi di decesso tra i giovani, non sia giunto il tempo di ripensare la strategia costi-benefici della vaccinazione nei giovani: "Al crescente elenco di morti improvvise in concomitanza con la somministrazione dei vaccini anti Covid, recentemente si sono aggiunti i casi di tre giovani che hanno perso la vita dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino", si legge nell’interrogazione della Donato

