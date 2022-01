Uomini e Donne, Roberta sceglie Samuele? La rabbia del pubblico: ecco cosa hanno mandato in onda

Francesco Fredella 12 gennaio 2022 a

A Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 che sta vivendo uno dei momenti più belli dal punto di vista degli ascolti, si torna a parlare di Roberta Giusti. Sicuramente, spiazza tutti in studio. La sua scelta, sicuramente, è una vera doccia gelata: decide di puntare sentimentalmente su Samuele Carniani e il pubblico si ribella. Insomma, a quanto pare non sarebbe piaciuto il modo in cui il programma ha mostrato il momento più interessante, quello della scelta.

La scelta di Roberta, quindi, ha spiazzato letteralmente tutti: Gemma Galgani e Ida Platano hanno affermato che avrebbe scelto Luca, ma non è andata così. Elena e Biagio, invece, hanno previsto un'inversione di tendenza sostenendo che avrebbe scelto Samuele. Solo Tina Cipollari, sicuramente prima di tutti, aveva ipotizzato Samuele. E alla fine la tronista ha dovuto svelare la sua scelta a Luca. “L’abbiamo iniziato insieme questo percorso. Si è creato un legame che è difficile spiegare a parole. Però ti devo dire che una parte di me ce l’hai te, credimi. Ti auguro di trovare una persona che ti ami all’infinito. Veramente, ti voglio un bene dell’anima, mi dispiace”, ha detto la tronista rivolgendosi a Luca. Una doccia fredda.

Sui social, intanto, si continua a parlare di Uomini e Donne. “Ma è palese che lei voleva stare con lui. Ma perché ha scelto Samuele? Perché è la scelta più facile? Non capisco”, scrive un utente. E poi: “No vabbé, incomprensibile”. Samuele viene scelto da Roberta. E non si dovrebbe discutere di altro perché è qualcosa che parte dal suo cuore. Forse, secondo i ben informati, all'inizio Roberta avrebbe preferito Luca Salatino. Ma poi, come spesso accade nel programma, è arrivato il colpo di scena.

