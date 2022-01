Puglia, ecco il Tremoctopus: "Mai visto prima", in mare... cosa state vedendo

12 gennaio 2022 a

a

a

Metà polpo metà seppia: una specie marina mai vista prima quella avvistata in Puglia. Si tratta di un animale raro, a cui i biologi stavano dando la caccia ormai da 40 anni. Da diverso tempo, infatti, il loro obiettivo è quello di analizzare le sue caratteristiche morfologiche e genetiche. Il suo nome scientifico è "Tremoctopus violaceus " e ha una dimensione che va dai 5 ai 10 centimetri.

Agenti sconvolti: donna fermata dalla polizia? Cosa spunta dal bagagliaio: un video pazzesco | Guarda

Per il momento sono stati avvistati tre esemplari: uno a Torre Canne, nel comune di Fasano in provincia di Brindisi, e altri due in Sardegna. La specie rara avvistata adesso è diventata addirittura oggetto di un articolo scientifico sulla rivista internazionale Mdpi, grazie alla collaborazione tra l'istituto Coispa tecnologia e ricerca di Bari e l'Università di Cagliari. Lo studio dell'animale, comunque, è stato possibile solo grazie all'aiuto dei comuni cittadini, che lo hanno segnalato con un video e lo hanno portato agli studiosi una volta trovato spiaggiato.

Qui il video dell'animale marino

Video su questo argomento Presente i geroglifici nel deserto di Nazca? Inquietante: "Il legame con gli extraterrestri"

"Questa specie era stata già segnalata negli anni '80, i biologi ne sono sempre stati affascinati perché esistevano foto di ritrovamenti a Ponza, ma senza studi specifici e ulteriori segnalazioni - ha spiegato Pierluigi Carbonara del Coispa e cofirmatario dello studio -. Oggi grazie al contributo dei cittadini abbiamo potuto analizzarlo. Presumibilmente si tratta di un cefalopode autoctono del Mediterraneo e non una specie aliena e abbiamo individuato solo femmine perché i maschi sarebbero ancora più piccoli e utili solo alla riproduzione. È raro trovarli perché presumibilmente vivono in profondità. Inoltre, abbiamo notato che sono dotati di un manto che si stacca per confondere i predatori, una caratteristica più frequente in animali di terra che di mare".

Video su questo argomento "Alieni arrivati sulla Terra con una cometa". La sconvolgente ricerca scientifica sui polpi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.