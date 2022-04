Striscia la notizia, "come cancellare la cronologia di Google con un clic"

14 aprile 2022 a

a

a

Come cancellare la cronologia imbarazzante di ricerche su Google? A rispondere è Marco Camisani Calzolari, l'esperto hi-tech che su Striscia la notizia cura la rubrica "Notizie e curiosità tecnologiche". Di fatto, lo stato dell'arte del settore. "Basta un clic", anticipa MCC nel servizio per il tg satirico di Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti e fondato e diretto da Antonio Ricci.

"Buono carburante". E ti svuotano il conto corrente con un clic: a cosa dovete fare attenzione | Video

"Basta andare su questo sito, myactivity.google.com - entra nel dettaglio Camisani Calzolari -. A questo punto sulla pagina bisogna cliccare 'elimina', scegliendo per quanto tempo indietro desideriamo eliminare le nostre ricerche". Le opzioni sono infinite: "ultima ora", "ultimo giorno", "dall'inizio" o "intervallo personalizzato". "In questo modo chi utilizzerà il nostro computer non potrà vedere cosa abbiamo cercato precedentemente". Attenzione, però. "Per i malintenzionati all'ascolto che vogliono cancellare eventuali attività criminali, sappiate che in caso di reato le forze dell'ordine sono comunque in grado di risalire a quello che avete fatto. Se invece volete solo far sparire una ricerca sbagliata, allora potrà esservi molto utile".





Come cancellare la cronologia di Google: guarda il video di Striscia la notizia

Nel resto del servizio, consigli alle aziende italiane che non sfruttano appieno le potenzialità di Internet per accrescere il loro business (siamo in fondo alle classifiche) e una indagine su quanto vale il settore dei videogiochi nel nostro Paese.

Attenti alla truffa del "buono carburante": WhatsApp, come ti svuotano il conto con un clic

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.