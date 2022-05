Netflix, come accedere al "tesoro sepolto": il codice segreto per vedere ogni film e serie

25 maggio 2022 a

Nonostante Netflix sia ormai un fenomeno globale, conosciuto più o meno da chiunque, non tutti sanno che la sua libreria di film e serie tv è molto più vasta di quello che potrebbe apparire scorrendo soltanto la home. Tutti i titoli che compaiono davanti agli occhi, e anche durante gli scroll apparentemente infiniti, sono infatti basati su cose viste in precedenza o aggiunte alla lista dei preferiti.

Allora come si fa ad accedere al cosiddetto “tesoro sepolto” di Netlifx in maniera rapida? La risposta sta in alcuni codici molto semplici, ma utilizzabili soltanto sulla versione web: il consiglio è di cercare con il pc o lo smartphone i titoli di film e serie tv usando questo trucco, metterli nei preferiti e gustarli comodamente dal divano di casa sul proprio televisore. In questo modo si evita la “condanna” di dover perdere un sacco di tempo a scorrere all’infinito la home di Netflix direttamente dalla tv, dov comunque non troverete molti titoli che invece potrebbero interessarvi.

Il semplice inserimento di poche cifre renderà la ricerca su Netflix molto più estesa. I codici corrispondono infatti a dei generi precisi, come “film basati su libri per bambini” o “commedie sportive”. Per utilizzare i generi nascosti, bisogna accedere all’account Netflix da un browser: basta inserire il seguente URL http://www.netflix.com/browse/genre/ e aggiungere alla fine il codice numerico. Di seguito potete trovare il link che contiene l’elenco dei codici: http://ogres-crypt.com/public/NetFlix-Streaming-Genres.html

