WhatsApp, cambia tutto: ecco come registrare il "vocale sospeso", a cosa serve e quando usarlo

Rivoluzione su WhatsApp, arriva il messaggio vocale sospeso. La piattaforma di messaggistica infatti ha dato la possibilità a gli utenti di riascoltare il messaggio prima di inviarlo e di mettere in pausa la registrazione per proseguire in un secondo momento con l'invio della clip vocale.

Ma la vera novità che in pochi conoscono è quella del "vocale sospeso". Il trucco permette di mettere in pausa non solo l'invio del messaggio ma anche la stessa registrazione del vocale per poter magari chattare con un altro destinatario su WhatsApp. Per mettere in pratica questo trucco bisogna fare uno swipe verso l'alto sull'icona del microfono. A questo punto viene attivato un lucchetto e dunque si può utilizzare l'app anche per fare altro, come ad esempio rispondere a un messaggio arrivato mentre stavamo registrando il vocale. Poi bisogna fare uno swipe su tutta la chat per ritornare nella schermata con l'elenco delle conversazioni.

La registrazione non verrà eliminata, ma sarà soltanto sospesa. Quando riapriremo la chat del nostro destinatario il vocale sarà ancora lì. Prima di inviare la registrazione potremo modificarla e magari aggiungere altre parole. In realtà questo trucco è abbastanza utile per chi ad esempio deve inviare dei vocali molto lunghi e precisi che richiedono ad esempio l'uso di una terminologia particolare che è difficile memorizzare per la registrazione in un'unica soluzione. Provare per credere.

