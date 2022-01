Striscia la notizia, telefonino spiato: ti stanno rubando tutto, ecco come scoprirlo

06 gennaio 2022 a

"Le tecniche per spiarci si sono evolute sempre di più". Marco Camisani Calzolari, esperto di tecnologia di Striscia la notizia, mette in guarda gli italiani dai rischi degli spyware, le app che permettono agli hacker di spiarci attraverso uno smartphone. "Oggi abbiamo sempre in tasca un dispositivo in grado di registrare ogni nostro spostamento, tutto quello che scriviamo o che diciamo, perché in fondo c'è sempre un microfono che potrebbe essere sempre acceso. Come possiamo fare per difenderci?".

L'obiettivo degli spioni, ricorda MCC, è quello di entrare nel telefono e controllarlo. "Ed esistono software commerciali per farlo, si possono comprare. Ed entrano come se fosse burro". Si tratta si software sempre più sofisticati. A portata di hacker ci sono tutte le mail inviate o ricevute, o le conversazioni che abbiamo avuto su Skype, Messenger o Whatsapp. E gli screenshot di ogni applicazione aperta, o i luoghi in cui siamo stati. O ancora peggio: ascoltare o vedere live in diretta tutto quello che stiamo facendo o dicendo se siamo vicini allo smartphone. "E tutti questi spy software sono in vendita e perfettamente legali, ma solo se applicati al proprio dispositivo per proteggerlo in caso di smarrimento".



Come salvarsi? Per esempio non lasciare il proprio smartphone a un'altra persona, "perché basta un cavo da attaccare al pc e scaricare il software di nascosto è veramente molto semplice", avverte Camisani Calzolari. Un indizio per capire se siamo spiati è fare attenzione alla batteria: se si consuma sempre più velocemente, se il telefonino è caldo e sempre più lento, potrebbe essere un sintomo di uno spyware.

