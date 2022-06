Ucraina, il drone "psichedelico" a infrarossi in azione: come fa strage di soldati

14 giugno 2022 a

Un nuovo drone a infrarossi sta spopolando tra le armate russe impegnate in Ucraina. Si tratterebbe di un drone progettato per il solo scopo commerciale, poi modificato dalla resistenza di Kiev in uno strumento di guerra silenzioso e letale che individua e attacca i russi grazie al supporto di una una telecamera a infrarossi.

Sta facendo il giro del web il video pubblicato su Twitter dove vengono mostrate le immagini a infrarossi di un drone ucraino che lancia munizioni sui soldati russi. Questi ultimi tentano di scampargli cercando riparo in mezzo agli alberi e alla sterpaglia ma il dispositivo è talmente preciso che vengono ugualmente colpiti in pieno.

Secondo quanto affermano gli esperti bellici, si tratterebbe del drone "DJI Mavic 2 Enterprise Advanced", soprannominato 'psichedelico', utilizzato dal 47° Battaglione Separato di Kiev. Nel video, molto crudo e adatto a un pubblico adulto, si notano le colorazioni tipiche dell'infrarosso: vola e nero per le parti meno 'calde' rappresentate dai campi intorno alla scena di combattimento. I corpi dei soldati di Mosca, che stanno percorrendo una piccola strada, sono invece di colore rosso fuoco. Il drone è molto piccolo e silenzioso e non consente quindi ai russi di mettersi in salvo, ecco quindi mostrate le crude scene delle esplosioni dei corpi. Insomma, impossibile scappare.

