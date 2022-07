Super gonorrea, nuova infezione sessuale: sintomi e (gravi) coneseguenze

13 luglio 2022 a

C'è allarme per la diffusione di una versione molto resistente ai farmaci già esistenti della gonorrea. Nel Regno Unito, le autorità di salute pubblica hanno segnalato tre casi di questa infezione da "super gonorrea" causata da una forma più aggressiva del batterio Neisseria gonorrhoeae che mettere a rischio la salute di chi si ammala e che non guarisce con gli antibiotici specifici.

"Nel 2016 fece molto scalpore il caso di un uomo inglese con un’infezione da gonorrea resistente a tutti gli antibiotici usati fino ad allora", spiega al Corriere della Sera Alessandra Latini, responsabile dell’Unità Malattie sessualmente tasmissibili degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Ifo)-Istituto San Gallicano (Isg) di Roma. "Allora fu coniato il termine di super gonorrea o di super gonococco per indicare una malattia infettiva o un batterio non più sensibili e non più curabili agli antibiotici generalmente utilizzati". In pratica, diventa sempre più difficile evitare la diffusione della gonorrea da una persona all’altra. "Un pericolo che cresce a ogni nuova versione di super gonorrea".

Infatti i casi di "super gonorrea" stanno aumentando in tutta Europa. "È la conseguenza di un abuso di trattamenti antibiotici", prosegue Latini. "La pandemia Covid ha peggiorato le cose: molti reparti di malattie infettive hanno sospeso o ridotto le attività per mesi, così molti casi di infezioni a trasmissione sessuale non sono stati diagnosticati correttamente e, di conseguenza, più persone sono state costrette all’auto-medicazione. Una situazione che può alimentare l'emergere sia di resistenza alle cure sia di supergonorrea".

Occhio quindi a questi sintomi. "Nelle donne, bruciori e difficoltà a urinare, secrezioni giallo-verdastre, dolore durante o dopo i rapporti sessuali, prurito vaginale. Negli uomini, la malattia si manifesta con secrezioni abbondanti, dense e di colore giallo-verdastro, bruciori e difficoltà a urinare. Se trasmessa attraverso un rapporto orale, può infettare la gola e provocare una faringite in entrambi i sessi. E non vanno mai trascurati sanguinamento o prurito anale".

L'infezione se non viene trattata può avere conseguenze gravi, oltre a dolore, bruciore, infiammazioni croniche dei genitali: malattia infiammatoria pelvica per le donne, aborti precoci, gravidanza extrauterina e infertilità in maschi e femmine. Inoltre la gonorrea può facilitare la trasmissione di altre malattie sessuali come la sifilide e l'Hiv.

Per evitare l'infezione basta utilizzare il preservativo in tutti i rapporti sessuali occasionali, con ogni nuovo partner e con quelli di cui non si conosce lo stato di salute. La gonorrea, infatti, si trasmette attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale e orale) e per via materno-fetale.





