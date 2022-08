Tomato flu, l'influenza dei pomodori: boom di contagi, ecco i sintomi

25 agosto 2022 a

Sta circolando un nuovo virus, una forma influenzale chiamata "tomato flu" (influenza dei pomodori) che sta creando allarme in India. Il ministro alla Salute ha invitato tutti gli stati alla massima attenzione, rendendo noto che un'ottantina di bambini sotto i 5 anni sono stati ricoverati con i sintomi di questa malattia, caratterizzata da bolle rosse che si trasformano in ulcere, simili a piccoli pomodori. L'influenza è una variante dell'infezione mani-bocca-piede (Hand Foot and Mouth Disease HFMD), ma, secondo l'agenzia di stampa Ani, gli scienziati non ne hanno ancora identificato l'esatta natura. Tuttavia è accertato che il virus non è collegato al Covid i sintomi iniziali includono una febbre moderata, scarso appetito e gola infiammata.

Secondo un articolo apparso sulla rivista scientifica britannica Lancet "la rara infezione virale è in uno stato endemico ed è considerata non pericolosa, ma a causa della terribile esperienza della pandemia di Covid è auspicabile una gestione vigile per prevenire ulteriori focolai". I medici, riporta Lancet, "affermano che diagnosticare l'influenza del pomodoro è difficile, perché i suoi sintomi sono molto simili a quelli di Covid, Chikungunya e la febbre Dengue: gli ultimi due sono comuni in India durante la stagione delle piogge, e sono diffusi dalle zanzare". La letalità al momento è pari a zero. Il documento ha rilevato 82 casi di malattia e nessuno dei pazienti è morto.