La storia e le curiosità su Ethereum

Il mondo delle criptovalute e delle tecnologie blockchain è davvero interessante, accende la curiosità di tanti ed è spesso possibile fraintendere il suo funzionamento se non si hanno dei punti fermi sui quali basare le proprie valutazioni. Proprio per questo è importante tenere sempre conto di un noto mantra del mondo crypto ovvero “fai la tua ricerca”. Studiare e informarsi è una delle prime e più importanti abitudini che deve avere chi si avventura in questo mondo ed ecco perché in questo articolo abbiamo intenzione di approfondire di più l’argomento Ethereum cercando di trovare punti fermi per la sua facile comprensione.





Cos’è Ethereum



Partiamo dall’informazione principale: Ethereum è una piattaforma decentralizzata e globale che basa il suo utilizzo sulla tecnologia blockchain; la sua criptovaluta nativa è detta ETH o ether. Progettata per essere:

Sicura;

Scalabile;

Programmabile;

Decentralizzata.

Questa blockchain può essere utilizzata da chiunque per creare diversi tipi di tecnologia protetta e non a caso grazie agli smart contract è una delle blockchain più utilizzate per la creazione di NFT e di applicazioni decentralizzate o dApps.





Quando nasce Ether e la sua blockchain?



Ethereum compare ufficialmente nel mercato internazionale nel 2015. Viene concepita e realizzata da Vitalik Buterin e con essa nasce anche la criptovaluta nativa ETH, utilizzata per trasferire e creare token all’interno della rete. Inoltre, come tutte le criptovalute può essere utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni o servizi, scambiata per valuta fiat oppure come riserva di valore. Ethereum pur essendo una blockchain legata indissolubilmente alla sua valuta nativa si differenzia da Bitcoin poiché è stata pensata per assolvere anche funzioni diverse da quelle della semplice valuta digitale. Quando nasce Ethereum è, infatti, pensato come un vero e proprio ecosistema capace non solo di fornire le funzionalità di una valuta digitale, ma di consentire ai vari sviluppatori di utilizzarne le risorse per creare token in una rete distribuita così da creare un’ampia varietà di applicazioni decentralizzate che evolvessero il sistema. L’obiettivo del suo creatore quando lancia l’ICO nel 2014 presentando il progetto è infatti diverso da quello di una semplice valuta digitale. Ethereum mira a creare una rete decentralizzata e globale capace di consentire il proprio funzionamento tramite contratti intelligenti: un sistema garantito quindi da contratti automatizzati e capaci di dare nuovo corpo alla finanza decentralizzata.





La differenza nella gestione delle transazioni tra Ethereum e Bitcoin

Sebbene le due siano tra le più note a livello internazionale e spesso vengano considerate uguali, hanno differenze di fondo davvero nette e una delle maggiori è la loro policy relativa alle transazioni. Ethereum ha pensato di creare un sistema di addebitamento o accreditamento basato sull’esatta quantità di valuta utilizzata, in questo modo vuole mantenere il processo facile e veloce eliminando alcuni dei passaggi di calcolo necessari con Bitcoin che basa il suo modello sugli UTXO ovvero sugli output delle transazioni non spese.



Come funziona Ethereum