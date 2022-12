L'aspirapolvere robot ci spia, uno choc: la foto (molto) intima di una donna...

23 dicembre 2022 a

Alcune immagini private sono finite sul web. Una ritrae una donna seduta sul gabinetto con i pantaloncini abbassati sopra il ginocchio. In un'altra si vede un bambino sdraiato per terra, in un'altra ancora un cane. Tutte sono state scattate dal pavimento, ergo sono state fatte da uno dei milioni di robot aspirapolvere che molti hanno acquistato. In questo caso si tratta di un iRobot Roomba. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la vicenda è stata ricostruita da Mit Technology Review, rivista di informazione e approfondimenti sulla tecnologia del Massachusetts Institute of Technology, che rivela molto del funzionamento e dei potenziali rischi di questi elettrodomestici.

In tutte le foto gli elementi inquadrati dalla videocamera sono all'interno di un rettangolo colorato con una etichetta testuale che li identifica: "tv", "pianta", "armadio", eccetera. E un dettaglio rivela che le immagini sono state registrate da iRobot, produttore di Roomba, a Scale AI, una startup che paga delle persone per mettere etichette su audio, foto e video. Tutti questi dati vengono poi usati per addestrare l'intelligenza artificiale.

iRobot si è difesa dicendo che erano unità di test, non ancora commercializzate, e che provenivano da £robot di sviluppo speciali con modifiche hardware e software che non sono stati e non sono presenti sui prodotti finali iRobot", ha spiegato il presidente e Ceo di iRobot, Colin Angle. Secondo l'azienda spettava al personale di Scale AI "rimuovere ogni elemento sensibile, come i bambini, dallo spazio in cui l'aspirapolvere opera". Inoltre, ha annunciato a Insider che sta chiudendo il rapporto di lavoro con la stessa Scale AI.